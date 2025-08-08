Dellien y Arias se clasifican a la final del Challenger de Cordenons

Este viernes ganaron en semifinales al croata Serdarusic y al checo Kolar (4-6, 6-2 y 11-9). El sábado lucharán por la corona ante los checos Paulson y Vrbensky.

Fuente: Federación boliviana de tenis

Murkel Dellien y Boris Arias se clasificaron a su primera final de challenger como dupla al vencer este viernes en semifinales al croata Nino Serdarusic y el cheo Zdenek Kolar (4-6, 6-2 y 11-9) y este sábado lucharán por el título del Challenger de Cordenons, en Italia.

Jugarán a partir de las 09.00 de Bolivia ante los checos Andrew Paulson y Michael Vrbensky, quienes previamente eliminaron a los españoles Mario Mansilla y Bruno Pujol (6-3 y 6-4).

Para Dellien y Prado será su primera final juntos, aunque en el pasado ya lucharon por un título y salieron campeones. Fue en dobles del M15 de Ibagué, torneo Futures de 2021.

Además, es la quinta vez que hacen dupla. La última ocasión fue hace cuatro años, en diciembre de 2021, en el M25 Valle Allende.

El partido

Dellien y Prado, que en cuartos de final derrotaron a Federico Zeballos y al argentino Mariano Kestelboim (3-6, 6-4 y 11-9) tuvieron que remontar un resultado adverso para acceder a la gran final.

Se enfrentaron a Serdarusic y Kolar en la cancha Serena Winnes 1881 del Complejo Eurosporting, donde perdieron el primer set.

Pero luego mostraron un gran juego para remontar el partido con potentes saques y buenas devoluciones hasta ganar el encuentro.

El partido tuvo una duración de una hora y 27 minutos de juego.