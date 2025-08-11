Denuncian que presuntos barras bravas golpearon a un estudiante y robaron a vecinos en Santa Cruz

Denuncian que presuntos barras bravas golpearon a un estudiante y robaron a vecinos en Santa CruzCategorías Seguridad, VideosEtiquetas 11/08/2025 Los vecinos señalaron que no es la primera vez que ocurren estos desmanes y pidieron mayor presencia policial en la zona de Los Lotes. [Captura de video] / El estudiante fue agredido por supuestos barras bravas en Santa Cruz.Fuente: Unitel eju.tv Un grupo de supuestos barras bravas causaron temor en barrios de la zona de Los Lotes de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y agredieron brutalmente a un joven estudiante y robaron a otras personas que se encontraban en vía pública, denunciaron los vecinos. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas <br /> <br /> Los reportes preliminares indican que los supuestos barras bravas se movilizaron en un bus por la zona de Los Lotes, agrediendo a los vecinos. Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran cómo los supuestos hinchas agredieron a un grupo de jóvenes que estaba jugando en una cancha. En otro video se observa a los supuestos hinchas acercándose a un estudiante y a quien agreden violentamente con puñetes y patadas en el piso. El hecho ocurrió en el barrio Ferbo. Los vecinos denunciaron el hecho a la Policía, que logró identificar el bus y arrestar a 25 personas. El grupo también cometió robos en su trayecto. Varios objetos fueron hallados dentro del bus, según los vecinos. Los vecinos relataron que no es la primera vez que este grupo comete desmanes en la zona. En una anterior ocasión ingresaron a casas e incluso pintarrajearon un módulo educativo del barrio. Los vecinos pidieron mayor presencia policial.