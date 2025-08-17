Desde el exilio, excanciller Longaric espera que “podamos recuperar la democracia y la fe”

Karen Longaric, la excanciller del gobierno de Jeanine Áñez, se manifestó desde la embajada de Bolivia en Berlín (Alemania), donde emitió su voto en la jornada electoral que definirá a las nuevas autoridades del país para los próximos cinco años.

Fuente: Correo del Sur

Longaric dijo ser una exiliada política, perseguida por el gobierno de Luis Arce; sin embargo, se mostró emocionada de presentarse en la embajada boliviana para participar de los comicios.

“Espero, confiada, que podamos recuperar la democracia, el Estado de derecho, nuestras instituciones y la fe de los bolivianos”, dijo en una entrevista de Brújula Digital.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Además, augura que, tras los comicios y la posesión de un nuevo mandatario, muchas personas puedan retornar al país tras sufrir el exilio o someterse a una migración laboral forzada.

“Nunca perdamos la fe de vivir en un país democrático que ofrezca mejores condiciones de vida para su gente, que dé mayores perspectivas de desarrollo y un futuro prometedor para los jóvenes particularmente”, concluyó.

Fuente: Correo del Sur