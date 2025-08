Desde prisión, el general Zúñiga lanza crítica contra el poder político en el Bicentenario

En su mensaje, Zúñiga acusa al poder político de entregar los recursos naturales, debilitar las Fuerzas Armadas y fomentar divisiones sociales para consolidar un sistema de dominación interna.

Hans Franco

Fuente: Red Uno

En el marco de las conmemoraciones por el Bicentenario de la Independencia de Bolivia, el general Juan José Zúñiga Macías, actualmente recluido en el recinto penitenciario de El Abra en Cochabamba, difundió un contundente comunicado en la que denuncia lo que califica como un «saqueo histórico» al país por parte de sus propias élites políticas y económicas.

“Durante 200 años, tu historia ha sido escrita por los mismos que te han saqueado. Nos enseñaron a aplaudir a los traidores, a callar frente al saqueo y a obedecer al poder que siempre estuvo al servicio de unos pocos”, expresa la carta enviada desde su celda y que ha comenzado a circular ampliamente en redes sociales.

En su mensaje, Zúñiga acusa al poder político de entregar los recursos naturales, debilitar las Fuerzas Armadas y fomentar divisiones sociales para consolidar un sistema de dominación interna. “Todo ha sido una gran mentira. Nunca fuiste libre, Bolivia”, afirma en un tono profundamente crítico.

Asimismo, denuncia la estrategia de fragmentación impuesta por los gobernantes de turno: “Te dividieron entre izquierda y derecha, ideologías extranjeras. Te separaron entre indígenas y mestizos, entre oriente y occidente, entre campo y ciudad. Nos hicieron pelear entre hermanos, para poder seguir robando sin compasión ni resistencia”.

El general, quien se encuentra detenido por su participación en hechos considerados sediciosos, aprovechó la efeméride para llamar a una “nueva alianza entre el pueblo y los soldados leales”, bajo una doctrina patriótica, soberana y nacionalista.

En la parte final de la proclama, se dirige directamente a la ciudadanía:

“A cada boliviano que lea estas palabras: No te resignes. No te arrodilles. No olvides. Defiende a tu patria. Bolivia te necesita”, concluye.

Mire la carta de Juan José Zúñiga: