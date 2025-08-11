Dictan detención preventiva para dos acusados de tomar fotos íntimas en desfiles

La Policía halló fotografías y videos de estudiantes en los desfiles escolares por las fiestas patrias. Los acusados usaron diferentes métodos y dispositivos para captar imágenes.

Fuente: Unitel

La justicia dictó detención preventiva para dos hombres acusados de tomar fotografías íntimas durante los desfiles cívicos del 6 de agosto, en la ciudad de La Paz. La medida fue confirmada por la jefa de la División de Trata y Tráfico de Personas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Gaby Coca.

“Por instrucción del juez cautelar, se ha dispuesto la detención preventiva para ambas personas. Uno por un lapso de cinco meses en el penal de San Pedro y el otro por seis meses”, informó Coca.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La investigación reveló que los implicados almacenaban fotografías y videos de menores de edad que participaron en los desfiles escolares. El material fue identificado tras el análisis de sus teléfonos celulares.

“Estos dos sujetos portaban gran cantidad de material. Se ha identificado contenido sensible. Uno de ellos almacenaba contenido sexual infantil y logró realizar grabaciones el mismo día del desfile”, detalló la oficial.

Además, Coca dijo que los acusados usaron diferentes métodos y dispositivos para captar

“Observamos la portación de estos materiales en sus dispositivos. Se estaban dando modos para grabar”, añadió Coca.