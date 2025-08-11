Diputado Balderas exige construcción urgente de puente sobre cruce Hamburgo

El legislador envió una nota oficial al ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, solicitando que se inicie de manera urgente el proceso de licitación y posterior construcción.

Fuente: Red Uno

El diputado representante de Riberalta, Óscar Balderas (CC), exigió este lunes al Gobierno, la construcción inmediata del puente sobre el cruce de Hamburgo, que conecta los municipios de Riberalta (Beni) y Gonzalo Moreno (Pando).

Balderas recordó que este proyecto, denominado Puente Beni 3, debía ser licitado en 2013 para la realización de su estudio de factibilidad, pero hasta la fecha no se concretó. “El Gobierno debe priorizar esta obra dentro de su agenda de infraestructura vial y desarrollo regional”, afirmó.

El legislador envió una nota oficial al ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, solicitando que se inicie de manera urgente el proceso de licitación y posterior construcción, considerando el reciente accidente en el que una camioneta cayó al río Beni.

“El puente en el cruce Hamburgo coadyuvará al flujo de personas, motocicletas y vehículos para que puedan desplazarse con seguridad, mejorará la comercialización de productos y potenciará el turismo. También se debe tomar en cuenta que a mitad de camino entre ambos municipios existe una sede de la Universidad Amazónica de Pando, con gran circulación de estudiantes benianos que diariamente se trasladan; no se puede seguir jugando con sus vidas”, enfatizó.

Con esta solicitud, Balderas busca que el proyecto se incluya como prioridad nacional y que se garantice la seguridad de la población, así como el desarrollo económico y educativo de la región amazónica.

Mire la nota enviada al ministro de Obras Públicas: