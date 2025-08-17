Diputado Reyes: Tranquilidad es la palabra que caracteriza la primera mitad de jornada

Alejando Reyes de Alianza Unidad celebro que la primera mitad de la jornada electoral ya transcurrido con normalidad, sin mayores obstáculos, y con una participación significativa de la ciudadanía.

Fuente: Prensa Diputado Reyes

Valoramos profundamente que los bolivianos estén ejerciendo su derecho al voto con responsabilidad y compromiso, contribuyendo así a fortalecer la democracia y a consolidar un proceso electoral transparente y legítimo.

Hasta el momento, no se han registrado incidentes extraordinarios, lo cual refleja el esfuerzo de la población por mantener un clima de paz y respeto en los distintos recintos de votación. Esta actitud demuestra que el pueblo boliviano entiende la importancia de elegir de manera libre y consciente a sus nuevas autoridades nacionales, incluyendo al presidente, vicepresidente y legisladores.

Expresamos nuestra expectativa de que el resto de la jornada se desarrolle en la misma línea de tranquilidad y civismo. Confiamos en que este proceso permita a todos los bolivianos, dentro y fuera del país, ejercer plenamente su derecho, contribuyendo a la construcción de un futuro democrático, justo y es