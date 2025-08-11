Diputados potosinos se declaran en vigilia tras nuevo cuarto intermedio ‘sin fecha ni hora’ para tratar contrato de litio

Los diputados potosinos reaccionaron cuando el presidente de la comisión, Hernán Hinojosa, intentó aprobar un pedido para que se cierre la sesión y los opositores les recordaron que esta sesión debe realizarse en la ciudad de Potosí.

Fuente: El Deber

En febrero, la comisión aceptó viajar a Potosí a tratar este tema. Ahora, los arcistas se niegan a viajar. Hasta la ALP llegó una comisión de cívicos potosinos para protestar por el contrato en análisis

Los altercados en la comisión de Economía Plural entre el grupo arcista de parlamentarios y la diputada Lissa Claros ocasionaron que la sesión convocada por Hernán Hinojosa sea declarada nuevamente en cuarto intermedio ‘sin fecha ni hora’ para tratar este proyecto de ley.

Hinojosa intentó imponer esta votación y los diputados le exigieron, a gritos, que debe llevar la sesión en la ciudad de Potosí. Por más de media hora se extendió la trifulca entre los diputados opositores con el grupo arcista.

“Sesión en Potosí, sesión en Potosí, sesión en Potosí” coreaban diputados evistas y opositores ante sus colegas arcistas que intentaban instalar la sesión. Querían tratar de inmediato el contrato con la empresa rusa Uranium One Group para salvar el escollo de su aprobación en comisión antes de remitirlo a la Cámara de Diputados.

Los arcistas se niegan a viajar a Potosí a tratar este proyecto, pese a que fue aprobado por el pleno de la comisión en febrero de este año. En ese entonces, los potosinos lograron que los diputados aceptaran viajar a la Villa Imperial. Sin embargo, cinco meses después, Hinojosa dijo que los propios diputados pidieron no viajar a esa ciudad, ‘por falta de garantías’.

Este lunes volvió a surgir esa polémica, porque los opositores reclamaron que la sesión se realice en Potosí, tal como se aprobó en febrero. Hinojosa hizo aparecer un documento en el que los diputados estarían solicitando que se suspenda el viaje a Potosí y se sesione en La Paz.

Esa propuesta provocó la molestia de los potosinos que reaccionaron airados e Hinojosa tuvo que suspender la sesión y dijo que será nuevamente ‘sin fecha ni hora’, lo que provocó mayor protesta, porque obliga a los cívicos que llegaron desde Potosí y a la brigada potosina iniciar una nueva vigilia en la Cámara de Diputados.