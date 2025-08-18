Dirigente evista: “Si gana el voto nulo, no permitiremos que haya segunda vuelta”

El dirigente evista Marcelino Flores en la plaza 25 de Mayo de Sucre.

“Si gana el voto nulo, no permitiremos que haya segunda vuelta”, señaló este lunes el dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) evista, Marcelino Flores, tras las elecciones de este domingo.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En un pronunciamiento en la plaza 25 de Mayo de Sucre, el dirigente afín a Evo Morales afirmó que en la jornada electoral “hemos ganado otra vez como movimientos campesinos”, al atribuirse el porcentaje de votos nulos, que –según el conteo rápido– llega al 19,38%.

Sin embargo, este porcentaje está por debajo de la votación de Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga, que irán a la segunda vuelta.

A la espera de los resultados oficiales, cuyo cómputo recién pasó el 15%, Flores indicó que si el voto nulo supera a los primeros candidatos, “no permitirán una segunda vuelta”.

Remarcó que los candidatos que lideran la votación “no van a poder gobernar al país” y “van a ser minoría”.

De cara a la segunda vuelta, los seguidores de Morales se reunirán este miércoles, según anunció el líder cocalero, para analizar la situación política y asumir una postura.