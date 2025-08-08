Doble homicidio en Bulo Bulo, dos hermanos mueren apuñalados en medio de una pelea

Fuente: Unitel

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) investiga un doble homicidio ocurrido en el municipio de Bulo Bulo, zona del trópico de Cochabamba, donde dos hermanos murieron producto de puñaladas.

Según el informe de la Policía, las víctimas fueron identificadas como Arturo Quinteros de 44 años y Donato Quinteros de 48, quienes se presume, se involucraron en una pelea con otra persona.

Aparentemente, el hecho inició con una discusión la cual derivó en una pelea donde uno de los involucrados, terminó sacando un arma blanca con el cual atacó a los hermanos.

De acuerdo a los datos, Arturo murió en el lugar de los hechos, mientras que Donato fue hallado gravemente herido, por lo que fue auxiliado y traslado al Hospital de Yapacaní, donde finalmente falleció.

Sin embargo, los investigadores afirman que antes de morir, Donato logró identificar a su presunto agresor de nombre Ramón F.Ch., por lo que la Policía se movilizó y logró con su aprehensión.

Los cuerpos de los hermanos fueron trasladados a la morgue para que se le practique la autopsia correspondiente y se determine la causa exacta de los decesos, mientras que el sospechoso fue llevado a celdas de la Felcc.

El caso continúa en investigación y se busca determinar las circunstancias en las que se suscitó el ataque. La Fiscalía tipificó el hecho de manera preliminar como doble homicidio.