Doria Medina: “Cuando sea necesario vamos a tomar las calles para defender a nuestro gobierno”Categorías PolíticaEtiquetas , Elección Presidencial 2025 12/08/2025 El candidato de la alianza Unidad manifestó que los emprendedores tendrán un rol importante en caso de salir vencedor en las elecciones generales. [Foto: Samuel Doria Medina] / Samuel Doria Medina tuvo su cierre de campaña en La Paz Fuente: Unitel.bo eju.tv Este martes se realizó el cierre de campaña de Samuel Doria Medina, candidato de la alianza Unidad en La Paz, donde reafirmó su promesa de mejorar la situación económica a los 100 días después de ser posesionado, en caso de ser elegido presidente. Además, señaló que de ser necesario habrá que salir a las calles para defender a su gobierno. “Era importante que no solo tengamos apoyo, sino también demostremos que cuando sea necesario vamos a tomar las calles para defender la democracia y a nuestro gobierno”, manifestó Doria Medina. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas El candidato señaló que una parte importante de su gestión serán los emprendedores y en especial las mujeres. “No más empresas públicas, las vamos a cerrar. La nueva locomotora serán los emprendedores”, manifestó Doria Medina. Además, señaló que existe una guerra sucia electoral y en ese marco señaló que es el único candidato que está caso desde hace 41 años. Agregó también que no se eliminarán los votos y entre sus promesas está mejorar la renta dignidad.