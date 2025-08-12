Doria Medina: “Cuando sea necesario vamos a tomar las calles para defender a nuestro gobierno”

Este martes se realizó el cierre de campaña de Samuel Doria Medina, candidato de la alianza Unidad en La Paz, donde reafirmó su promesa de mejorar la situación económica a los 100 días después de ser posesionado, en caso de ser elegido presidente. Además, señaló que de ser necesario habrá que salir a las calles para defender a su gobierno.

“Era importante que no solo tengamos apoyo, sino también demostremos que cuando sea necesario vamos a tomar las calles para defender la democracia y a nuestro gobierno”, manifestó Doria Medina.

El candidato señaló que una parte importante de su gestión serán los emprendedores y en especial las mujeres.

“No más empresas públicas, las vamos a cerrar. La nueva locomotora serán los emprendedores”, manifestó Doria Medina.

Además, señaló que existe una guerra sucia electoral y en ese marco señaló que es el único candidato que está caso desde hace 41 años.

Agregó también que no se eliminarán los votos y entre sus promesas está mejorar la renta dignidad.