Duplas bolivianas se enfrentarán en Italia

Murkel Dellien y Arias jugarán contra Zeballos y el argentino Kestelboim en los cuartos de final

Fuente: Federación Boliviana de Tenis

El Challenger de Cordenons, en Italia, tendrá un enfrentamiento entre tenistas bolivianos, pues en los cuartos de final de dobles jugarán este jueves Murkel Dellien y Boris Arias contra Federico Zeballos y el argentino Mariano Kestelboim.

El certamen italiano tiene una fuerte presencia boliviana, pues en singles también jugaron Dellien y Juan Carlos Prado, quienes cayeron en las primeras rondas.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Pero en dobles siguen los tenistas nacionales tras imponerse en los octavos de final en las canchas del Complejo Eurosporting.

Dellien y Arias vencieron este miércoles en su debut ante el neerlandés Jelle Sels y el español Nikolas Sánchez, a quienes vencieron por 6-1 y 6-3.

Zeballos y Kestelboim, que conforman la tercera mejor dupla del torneo, derrotaron en esta jornada al israelita Roy Stepanov y al brasileño Luis Britto: 6-4 y 7-6(7).

Este jueves las dos duplas sudamericanas chocarán en la ronda de cuartos a partir de las 09.50 de Bolivia en la cancha denominada Serena Winnes 1881.