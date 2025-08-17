Edman Lara, el candidato a vicepresidente que escaló al denunciar corrupción en la Policía

El capitán Lara tuvo su punto de inflexión en 2023, cuando estuvo recluido, fue suspendido de la Policía e incluso tuvo un altercado con el entonces comandante de la entidad verde olivo en Santa Cruz, Erick Holguín

Fuente: Unitel

El candidato a la Vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Edman Lara, celebró los resultados preliminares de la votación en Bolivia, resaltando que aún no se ganó nada y poniendo el foco en la segunda vuelta fijada para el 19 de octubre.

Lara saltó a la escena pública tras denunciar presuntos actos de corrupción dentro de la institución policial. Su punto de inflexión fue en diciembre de 2023, cuando protagonizó un altercado con el entonces comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, coronel Erick Holguín.

El hecho ocurrió en medio de tensiones por las denuncias públicas que Lara realizaba contra jefes policiales; sin embargo, antes de esto había sido suspendido de sus funciones por un año en 2023, luego de que una sargento lo denunciara por uso indebido de influencias, usurpación de funciones y obstrucción del ejercicio público. En redes sociales, el capitán ya exponía presuntos cobros ilegales y otros actos de corrupción.