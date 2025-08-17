Edman Lara: ‘Nosotros nos sentimos seguros de entrar a la segunda vuelta’

Al conocer los primeros resultados que se presentan en las mesas de votación, el candidato a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Edman Lara, consideró que ya siente que están, junto con Rodrigo Paz, en la segunda vuelta.

“Yo estoy muy motivado, tenemos nosotros nuestro propio centro de cómputo, humildemente hemos recaudado todas las actas. Nosotros nos sentimos seguros de entrar a la segunda vuelta, pero cómo le digo, con humildad, voy a esperar los datos oficiales”, dijo en entrevista con radio ERBOL.

El expolicía agradeció a la población que apostó por el cambio y la renovación y recordó que en la campaña electoral sufrió el “menosprecio”, y que incluso habrían sido “ninguneados” o les “cerraron la puerta al debate”.

“Nosotros, ahí, dando pelea en la calle, con lucha, con coraje, amor a la patria y siempre con fe en Dios. Agradezco a todos los que nos han dado la confianza, agradezco al pueblo por habernos elegido”, añadió.

Conforme avance el cómputo oficial, Lara pidió transparencia al Tribunal Supremo Electoral y reiteró tener la fe de que irán a segunda vuelta. ///agc