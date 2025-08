«EEUU ya dio un golpe aquí y no voy a renunciar al cambio del dólar», dice Lula

En un discurso en la reunión nacional del PT, el presidente dijo que Brasil no depende tanto de los estadounidenses, pero que quiere negociar en igualdad de condiciones.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores) declaró este domingo (3 de agosto de 2025) que Estados Unidos ya asestó un golpe a Brasil. A pesar de querer negociar en igualdad de condiciones con los estadounidenses, declaró que no renunciará a buscar hacer negocios en monedas distintas al dólar.

«Tampoco olvidaré que ya dieron un golpe de Estado aquí, ayudaron a darlo. Pero lo que quiero saber es: ¿qué hago a partir de ahora? Y de ahora en adelante, necesitan saber que tenemos algo que negociar. Tenemos el tamaño, la postura y los intereses económicos y políticos para negociar «, dijo en un discurso en la asamblea nacional del Partido de los Trabajadores.

Lula afirmó que Brasil ya no depende tanto de Estados Unidos y, por lo tanto, está más relajado. Sin embargo, reiteró que no renunciará a comerciar con divisas distintas al dólar, como lo hizo con Argentina en el pasado. «No renunciaré a mi convicción de que debemos buscar una moneda alternativa para poder comerciar con otros países. No necesito estar subordinado al dólar. Y no lo digo ahora; en 2004, lo hicimos con Argentina «, afirmó.

El petista reiteró que Brasil tiene sus propios intereses políticos y económicos y que está dispuesto a negociar con EEUU, pero sin aparecer como una “pequeña república” . «Queremos ser respetados por nuestro tamaño. Tenemos intereses económicos y estratégicos, queremos crecer y no somos una república pequeña. Intentar usar un asunto político para gravarnos económicamente es inaceptable «, añadió.

Según Lula, el gobierno está trabajando para ayudar a las empresas afectadas por el aumento arancelario del 50% impuesto por Donald Trump (republicano) a los productos brasileños y que, cuando EE.UU. quiera negociar, las propuestas «están sobre la mesa» .

En otro momento de su discurso, el presidente afirmó que evita criticar duramente al presidente estadounidense por razones estratégicas. Añadió que es necesario ser cauteloso en las relaciones con el gobierno estadounidense. «En esta lucha que estamos librando con los impuestos estadounidenses, tengo un límite en mi capacidad de luchar contra el gobierno estadounidense. No puedo decir todo lo que creo que debería decir. Tengo que decir lo que es posible «, declaró durante un discurso en el XVII Encuentro Nacional del Partido de los Trabajadores (PT) en Brasilia.

Lula volvió a citar una frase del cantante y compositor Chico Buarque para justificar su postura en política exterior: “Me gusta el PT porque no le habla suave a Estados Unidos ni duro a Bolivia […] Esa es la lógica de la política: hablamos en igualdad de condiciones con todos”, afirmó.