Efraín Morales destacó ante su exequipo en la MLS

El defensor de la Verde fue titular en el empate 1-1 de CF Montréal ante Atlanta United por la MLS, enfrentando a su exequipo pocos días después de renovar contrato hasta 2028.

Pedro Rivero de Ugarte

Fuente: eldeber.com.bo

Efraín Morales vivió un partido especial en la Major League Soccer. El defensor boliviano fue titular en el empate 1-1 entre CF Montréal y Atlanta United, equipo en el que se formó y al que enfrentó por primera vez desde su traspaso.

El zaguero, de 20 años, completó 95 minutos en cancha, registrando un 88% de efectividad en pases (29/33), cuatro despejes y cinco de seis duelos ganados. Su desempeño sólido en la última línea le permitió mantener el orden defensivo ante un rival que buscó el arco con insistencia.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El duelo llegó pocos días después de que el CF Montréal anunciara la renovación de contrato de Morales hasta 2028, con opción de extenderlo hasta 2029. La decisión del club canadiense se basó en sus sólidas presentaciones desde su llegada, incluyendo un gol en sus primeros encuentros.

Aunque nació en Estados Unidos, Morales decidió representar a Bolivia. Participó en el Campeonato Sudamericano Sub-20 de 2023 y debutó con la selección absoluta el 15 de noviembre de 2024, frente a Ecuador, por las Eliminatorias al Mundial 2026. Desde entonces, suma seis partidos con la Verde, convirtiéndose en una de las piezas de confianza del técnico Óscar Villegas.

Con el nivel mostrado en la MLS y la confianza que le brinda su nuevo contrato, Morales se perfila como un defensor con proyección internacional y un valor creciente para la selección boliviana que en septiembre afrontará dos partidos claves en Eliminatorias.