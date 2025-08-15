El alcalde Jhonny Fernández solicita licencia para viajar al exterior del 23 al 30 de agosto

El alcalde Jhonny Fernández solicita licencia para viajar al exterior del 23 al 30 de agostoCategorías PolíticaEtiquetas 15/08/2025 El Concejo de Santa Cruz de la Sierra sesiona este viernes y se prevé que el tema sea analizado. En la misiva enviada por Fernández solo se detalla que el motivo es por un viaje al exterior Leyla Mendieta Cruz/Xiomara Sandóval [Foto: RRSS] / Jhonny Fernández, alcalde de Santa Cruz de la Sierra Fuente: Unitel eju.tv El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, envió una carta al Concejo cruceño para solicitar una licencia por un viaje al exterior. Ante ello, este viernes sesiona el legislativo y no se descarta que el tema sea analizado por dispensación de trámite. El viaje de Fernández, según la misiva, es desde el sábado 23 al sábado 30 de agosto; es decir => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas El documento también detalla que “la solicitud de licencia es por motivos de viaje programado”. En caso de que el tema sea analizado en la sesión de este viernes en el Concejo cruceño también se debe elegir quién asumirá como alcalde interino en los siete días de ausencia de Fernández. El concejal suplente, Alberto Vaca, cuestionó que Fernández presente por 14ta vez licencia para salir del país, mientras Santa Cruz se encuentra abandonada. Señaló que a pocos días de septiembre, muchas obras se encuentran paralizadas, entre ellas, el Parque Urbano, mientras la primera autoridad municipal viaja al exterior del país sin especificar el motivo.