El alcalde Jhonny Fernández solicita licencia para viajar al exterior del 23 al 30 de agosto

Fuente: Unitel

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, envió una carta al Concejo cruceño para solicitar una licencia por un viaje al exterior. Ante ello, este viernes sesiona el legislativo y no se descarta que el tema sea analizado por dispensación de trámite.

El viaje de Fernández, según la misiva, es desde el sábado 23 al sábado 30 de agosto; es decir

El documento también detalla que “la solicitud de licencia es por motivos de viaje programado”.

En caso de que el tema sea analizado en la sesión de este viernes en el Concejo cruceño también se debe elegir quién asumirá como alcalde interino en los siete días de ausencia de Fernández.

El concejal suplente, Alberto Vaca, cuestionó que Fernández presente por 14ta vez licencia para salir del país, mientras Santa Cruz se encuentra abandonada.

Señaló que a pocos días de septiembre, muchas obras se encuentran paralizadas, entre ellas, el Parque Urbano, mientras la primera autoridad municipal viaja al exterior del país sin especificar el motivo.