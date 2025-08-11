El cineasta iraní que fue condenado a azotes en público fue galardonado en el Festival de Locarno

El director Mohammad Rasoulof, perseguido por el régimen de Teherán, es reconocido por su trayectoria y su defensa de la libertad y la dignidad humana en sus películas.

El cineasta iraní Mohammad Rasoulof recibe el Premio de la Paz en el Festival de Locarno

