El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará este martes una sesión de emergencia por los rehenes israelíes en Gaza

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebrará este martes una sesión de emergencia para abordar la situación de los rehenes israelíes retenidos en la Franja de Gaza. La reunión fue convocada a solicitud del embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, tras la publicación de imágenes difundidas por Hamas y Yihad Islámica que muestran a dos rehenes en condiciones físicas críticas.

“Tras mi llamado al presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Consejo se reunirá el martes en una sesión especial de emergencia para tratar la grave situación de los rehenes en Gaza”, afirmó Danon en un mensaje publicado en la red social X. También instó al organismo a “condenar de manera inequívoca los actos bárbaros de Hamás”, a los que acusó de maltrato sistemático a los cautivos.

Los videos, publicados entre el jueves y el domingo por facciones terroristas palestinas, muestran a Rom Braslavski y Evyatar David, dos ciudadanos israelíes secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023.

En las grabaciones se los ve pálidos, visiblemente delgados y hablando con dificultad. Las organizaciones terroristas han señalado que estas imágenes demuestran la incapacidad de sus captores de brindarles atención médica adecuada, debido a las condiciones de inseguridad alimentaria extrema que afectan a toda Gaza como resultado del bloqueo impuesto por Israel.

Danon calificó las imágenes como “inquietantes” y afirmó que “hablan por sí solas”. “Mientras se libra una campaña mundial contra el Estado de Israel, los terroristas de Hamas están matando de hambre y maltratando a los rehenes israelíes”, añadió.

El primer ministro Benjamin Netanyahu también se refirió a la situación de los cautivos. El domingo, solicitó públicamente la intervención del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para garantizar que los rehenes reciban alimentos y atención médica. Según el mandatario, Hamas impide deliberadamente que los prisioneros accedan a asistencia, al igual que lo hace con la población civil palestina.

En respuesta, el brazo armado de Hamas, las Brigadas Ezzedin al-Qassam, afirmó que los rehenes no reciben trato privilegiado y que su condición refleja el estado general de la población. “No estamos matando de hambre a nuestros prisioneros: están recibiendo la misma comida que reciben los guerreros y que recibe nuestro pueblo”, declaró un portavoz. Además, el grupo aseguró estar dispuesto a responder “positivamente” a cualquier pedido del CICR, pero exigió la apertura de corredores humanitarios para permitir la entrada de alimentos y medicamentos a Gaza.

Hamas sostiene que la responsabilidad por la situación de los rehenes recae en Israel. El portavoz militar Abú Obeida reiteró que los cautivos “no recibirán ningún privilegio especial en vista de la hambruna y el asedio impuestos” a la Franja.

El debate sobre los rehenes ha reactivado en Israel la presión pública para alcanzar un acuerdo de liberación. Desde los ataques del 7 de octubre de 2023, en los que murieron alrededor de 1.200 personas y fueron secuestrados cerca de 250 civiles y militares, el tema ha permanecido en el centro del debate político.

Por su parte, ‘The New York Times’ publicó recientemente que, según fuentes de seguridad israelíes, no existen pruebas de que Hamas esté desviando sistemáticamente la ayuda humanitaria que logra ingresar a Gaza. Sin embargo, la distribución en el enclave es irregular y caótica. Las agencias de Naciones Unidas han denunciado que el volumen de asistencia permitido por Israel es insuficiente y que gran parte no logra llegar a la población más afectada.

Israel ha restringido severamente la entrada de suministros a Gaza desde el inicio de la guerra, alegando motivos de seguridad. El resultado ha sido una crisis humanitaria sin precedentes, con millones de personas en situación de emergencia y miles intentando acceder a alimentos mediante rutas de distribución limitadas y riesgosas.

La sesión del Consejo de Seguridad buscará abordar este escenario desde la perspectiva de los rehenes. Aunque no se espera una resolución inmediata, el debate marca un nuevo foco de atención internacional sobre el destino de los cautivos, en medio de una guerra que continúa sin tregua.