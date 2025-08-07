El eclipse más impactante del siglo ya tiene fecha y ruta: por qué será inolvidable

Para comparar, el eclipse total que ocurrió el 8 de abril de 2024 —visible desde México, Estados Unidos y Canadá— tuvo una duración máxima de 4 minutos y 28 segundos, lo que ya se consideraba un tiempo excepcional. El del 2027 irá más allá, y no volverá a haber otro eclipse con semejante duración hasta el año 2114.

El fenómeno será visible en su totalidad desde países como España, Egipto, Sudán, Yemen y Arabia Saudita, entre otros del hemisferio oriental (REUTERS/Agustin Marcarian) El fenómeno será visible en su totalidad desde países como España, Egipto, Sudán, Yemen y Arabia Saudita, entre otros del hemisferio oriental (REUTERS/Agustin Marcarian)

Por qué es tan extraordinario este eclipse y quiénes podrán verlo

El secreto detrás de la magnitud del evento radica en la cercanía de la Luna a la Tierra. Ese día, el satélite natural se encontrará en su punto más próximo, lo que hará que su disco aparente cubra por completo al del Sol, y por más tiempo de lo habitual. Esta coincidencia geométrica amplía la duración de la totalidad y también ensancha la franja desde donde se podrá observar el fenómeno en su máxima expresión.

La alineación entre la Tierra, la Luna y el Sol ocurre solo en momentos específicos del año y no siempre garantiza un eclipse total. La órbita lunar está ligeramente inclinada respecto al plano en que gira nuestro planeta, por eso se requieren condiciones muy precisas para que la Luna proyecte su sombra sobre la superficie terrestre. Esa sombra se divide en dos zonas: la umbra —desde donde se ve la totalidad— y la penumbra, donde solo se produce un oscurecimiento parcial.

Los eclipses solares despiertan desde siempre una fascinación única. La NASA los define como fenómenos que “cambian drásticamente el aspecto de los dos objetos más grandes que vemos en nuestro cielo: el Sol y la Luna”. Aunque se trate de un proceso puramente astronómico, la percepción del evento impacta profundamente a quien lo presencia. Durante esos minutos de totalidad, la temperatura desciende, los animales modifican su comportamiento y el cielo adquiere un tono crepuscular que rodea al horizonte.

Solo quienes se ubiquen bajo la franja de totalidad podrán experimentar la oscuridad diurna típica de un eclipse solar completo (AP Photo/Esteban Felix) Solo quienes se ubiquen bajo la franja de totalidad podrán experimentar la oscuridad diurna típica de un eclipse solar completo (AP Photo/Esteban Felix)

“El eclipse del siglo” combinará varios factores poco frecuentes: una duración máxima muy superior a la media, un trayecto que recorre zonas densamente pobladas y un contexto tecnológico que permitirá observarlo con una precisión y cobertura inéditas. Equipos de investigación ya planifican expediciones para estudiar su impacto atmosférico, registrar la dinámica de la corona solar y probar nuevos instrumentos ópticos.

Según Time and Date, solo quienes se encuentren directamente bajo la ruta de la umbra podrán vivir el eclipse en su totalidad. En cambio, regiones adyacentes tendrán acceso a una versión parcial, donde la Luna cubrirá solo una porción del Sol. África del Norte, el sur de Europa y partes de Medio Oriente se preparan para recibir a miles de visitantes que buscarán estar en el lugar correcto, a la hora justa. Las agencias de turismo astronómico ya comienzan a ofrecer paquetes para viajar a puntos estratégicos del eclipse, con equipos especializados, charlas científicas y observación segura.

La Luna estará en su punto más cercano a la Tierra ese día, lo que ampliará la duración del eclipse y la extensión de su sombra (NASA) La Luna estará en su punto más cercano a la Tierra ese día, lo que ampliará la duración del eclipse y la extensión de su sombra (NASA)

Qué son los eclipses solares

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, proyectando su sombra sobre una porción del planeta y bloqueando la luz solar de forma parcial o total.

Para que esto ocurra, es necesario que haya una Luna nueva y que su órbita, que está inclinada en unos 5 grados respecto a la de la Tierra, coincida con el plano orbital terrestre.

Existen cuatro tipos de eclipses solares:

Total , cuando el Sol queda completamente oculto por la Luna.

, cuando el Sol queda completamente oculto por la Luna. Parcial , cuando solo una parte del Sol es cubierta.

, cuando solo una parte del Sol es cubierta. Anular , cuando la Luna está más lejos de la Tierra y no cubre por completo al Sol, dejando un anillo visible.

, cuando la Luna está más lejos de la Tierra y no cubre por completo al Sol, dejando un anillo visible. Híbrido, que es una combinación de total y anular dependiendo de la ubicación geográfica del observador.

Será el eclipse más largo en décadas y no habrá otro de semejante duración hasta el año 2114 según los registros astronómicos (Imagen Ilustrativa Infobae) Será el eclipse más largo en décadas y no habrá otro de semejante duración hasta el año 2114 según los registros astronómicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los registros de eclipses anteriores permiten comprender la magnitud de este evento. El más largo del siglo XX ocurrió el 11 de julio de 1991 y alcanzó los 6 minutos y 53 segundos de totalidad. Fue visible desde México, Perú y otras zonas del Pacífico. Aunque su duración superó a la del eclipse de 2027, no fue tan accesible para el público general. En cambio, el próximo fenómeno del 2 de agosto tendrá una amplia cobertura territorial y mejores condiciones de observación.