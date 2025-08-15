El hombre que encontró 177 bombas enterradas en un parque infantil

«Lidiar con una presunta bomba en un parque infantil no es algo que esté contemplado en el manual del empleado», dice con una sonrisa irónica, «pero acordonamos la zona inmediatamente».

Durante décadas, generaciones de niños han disfrutado corriendo por el patio de recreo de un parque inglés, sin saber que un arsenal de bombas de la Segunda Guerra Mundial estaba enterrado bajo sus pies. Pero ¿cómo llegaron allí estos artefactos y por qué nadie lo sabía?

Steven Parkinson había comenzado a trabajar en enero, instalando nuevos equipos en Scotts Park, en la ciudad norteña de Wooler.

Mientras cavaba, sus ojos se posaron en algo en el suelo que parecía «un poco sospechoso».

“Fue un shock, porque realmente parecía una bomba, pero no sabíamos si estaba activada o algo así”, recuerda.

La compañía de Steven se puso en contacto con la secretaria del ayuntamiento local, Kerren Rodgers, pero el descubrimiento fue igualmente desconcertante para las autoridades.

«Lidiar con una presunta bomba en un parque infantil no es algo que esté contemplado en el manual del empleado», dice con una sonrisa irónica, «pero acordonamos la zona inmediatamente».

Mark Mather, representante del consejo de Wooler, recuerda:

«Fue casi emotivo.»

Fui al lugar del incidente y definitivamente parecía una bomba, pero obviamente en ese momento nadie tenía idea de la magnitud de lo que íbamos a encontrar.

Un equipo de desactivación de explosivos llegó al lugar y confirmó que efectivamente se trataba de una bomba de la Segunda Guerra Mundial, pero, pensando que se trataba de un descubrimiento aislado, los trabajos de remediación se reanudaron al día siguiente.

Hasta que apareció otro dispositivo.

Como ocurre en cualquier proyecto de construcción, no es raro encontrar rastros de vidas pasadas e indiscreciones, especialmente en los parques urbanos.

Dallan Tan, de la Asociación de Industrias del Juguete, dice que se ha encontrado con «viejas botellas de whisky, vigas de ferrocarril, alambre de púas, juguetes sexuales y una pistola, pero nunca bombas» mientras instalaba equipos de juego.

En la actualidad, las empresas suelen comprobar si ha habido «alguna actividad militar o industrial en el lugar», afirma.

También realizan pruebas de excavación y escaneos de detección de cables, pero en la década de 1980, cuando se estableció el parque, «los estándares de salud y seguridad eran muy diferentes».

«No creo que nadie tenga la culpa, simplemente tuvieron muchísima mala suerte».

En Wooler, se tomó la decisión de recurrir a Brimstone, una de las pocas empresas del Reino Unido especializada en la retirada de municiones de guerra.

Desde su fundación en 2016, su equipo ha retirado más de 200.000 artículos de diferentes lugares del Reino Unido, por lo que Adam Tanner, subdirector de la empresa, afirma que ha aprendido a «no sorprenderse por nada en este trabajo».

Brimstone comenzó con una «excavación suave a mano» alrededor del agujero inicial y en el transcurso de dos días encontró 90 bombas de práctica más, utilizadas para simulaciones y entrenamiento de tripulaciones de bombarderos y pilotos.

No estaban activos, pero contenían una carga.

«Lo que notamos es que estaban dispuestos uniformemente y apilados en filas», dice Adam. «Es evidente que fue un acto cuidadoso y deliberado».

Brimstone pasó otras tres semanas en el patio de recreo, usando un detector portátil para inspeccionar todo el sitio, y descubrió una enorme cantidad de chatarra, así como un total de 177 bombas al final.

Una teoría era que las bombas habían sido enterradas por la Guardia Nacional, una organización militar voluntaria británica creada para defenderse de una posible invasión alemana.

Pero Alan Sture, de la Sociedad de Historia Local de Glendale, cree que puede haber sido obra de soldados en servicio activo.

“Esta era una zona de entrenamiento muy importante para los militares y estaba bien defendida”, afirma.

«Había 2.000 efectivos estacionados en la base de la Real Fuerza Aérea de Milfield, al norte de Wooler».

Alan también está seguro de que había un depósito de municiones en el sitio durante la guerra, y que los envíos de municiones y suministros llegaban en tren a través de un ramal desde Alnwick a Cornhill.

La sección corta de los edificios del ferrocarril y del depósito es visible en una fotografía aérea de 1948 y se describe en entrevistas de archivo con los residentes locales Mattie Fairnington y Maurice Hardy, que eran adolescentes durante la guerra.

En grabaciones realizadas en 1981 por la Sociedad de Historia Local de Glendale, los dos hablan de sus recuerdos de «muchos soldados que iban y venían» y de un «depósito de municiones» en Scotts Park.

«¿Sabes? Esa parte que ahora es el patio de recreo», dice Maurice Hardy. «Estaba toda vallada».

«Siempre llegaba un montón de material pesado», añade Mattie Fairnington.

Otra evidencia del uso militar del sitio provino de los investigadores de Brimstone, quienes identificaron estructuras metálicas prefabricadas de tiempos de guerra conocidas como refugios Nissen.

Una fotografía aérea de una zona rural remota con colinas a lo lejos y una vasta extensión de césped rodeada de árboles en primer plano.

Durante el conflicto se almacenaron armas en grandes cantidades y luego hubo que desecharlas; muchas de ellas simplemente fueron arrojadas al mar.

David Alexander, profesor de planificación y gestión de emergencias en el University College de Londres (UCL), dice que había «millones de toneladas de municiones no deseadas en todo el mundo» y que «los estándares de salud y seguridad simplemente no existían» en 1945.

En un período de agotamiento posterior a la guerra, «habría sido algo así como: ‘Deshagámonos de esto'», explica Alexander.

«Quiero decir, las bombas estallaron hace seis años.»

Colin Durward, quien administra Blyth Battery, un complejo de estructuras defensivas de tiempos de guerra en la costa de Northumberland, el condado donde se encuentra Wooler, dice que «no se sorprendió» cuando se enteró de las bombas enterradas en el patio de recreo.

El museo tiene muchas bombas de entrenamiento que se han desenterrado en todo el condado.

«Algunos de los viejos soldados solían contarnos historias sobre lo que enterraron al final de la guerra», dice.

«Cosas como un mortero de tres pulgadas que nadie quería y miles, probablemente millones, de balas».

«Había simplemente toneladas enterradas en el suelo.»

Una caja amarilla que contiene alrededor de 20 bombas de la Segunda Guerra Mundial cubiertas de barro, pero con una carga aún visible en la mayoría de ellas.

El parque infantil reabre este viernes (15/08). Para Mark Mather, representante del ayuntamiento, nacido y criado en Wooler, esto supone un gran alivio.

«Este era mi patio de recreo local. Yo era uno de los niños que corría sobre estas bombas, a solo veintidós centímetros por debajo de mis pies».

«Ha sido una montaña rusa de emociones».

Supongo que nunca sabremos con certeza quién los puso allí ni por qué, pero me alegro mucho de que ya no estén allí.