“El pueblo está sufriendo”: filas por combustible en el eje troncal del país marcan el feriado del 7 de agosto

Las filas por carburante se registran este jueves en varios surtidores del país. Los choferes exigen a las autoridades de gobierno solucionar el suministro.

Fuente: Unitel

Las filas por combustible se registraron nuevamente este feriado 7 de agosto en varias ciudades del país. En La Paz, Cochabamba y Santa Cruz se observaron largas de vehículos en los principales surtidores donde los choferes expresaron su molestia por la escasez de carburante.

“Días de feriado, uno quiere pasar con la familia, pero lastimosamente ahora tenemos que hacer filas por la mala administración”, declaró un chofer que estaba en la fila del surtidor de Miraflores de La Paz.

Uno de los afectados cuestionó que los dirigentes del transporte urbano dejaron de exigir soluciones a las autoridades de Gobierno. “El transporte está siendo olvidado por las federaciones”, dijo.