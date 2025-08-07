“El pueblo está sufriendo”: filas por combustible en el eje troncal del país marcan el feriado del 7 de agosto

“El pueblo está sufriendo”: filas por combustible en el eje troncal del país marcan el feriado del 7 de agostoCategorías Economía, VideosEtiquetas 07/08/2025 Las filas por carburante se registran este jueves en varios surtidores del país. Los choferes exigen a las autoridades de gobierno solucionar el suministro. [Foto: Alejandra Arroa – UNITEL ] / El surtidor de Miraflores estuvo con filas la mañana del juevesFuente: Unitel Las filas por combustible se registraron nuevamente este feriado 7 de agosto en varias ciudades del país. En La Paz, Cochabamba y Santa Cruz se observaron largas de vehículos en los principales surtidores donde los choferes expresaron su molestia por la escasez de carburante. eju.tv <br /> <br /> “Días de feriado, uno quiere pasar con la familia, pero lastimosamente ahora tenemos que hacer filas por la mala administración”, declaró un chofer que estaba en la fila del surtidor de Miraflores de La Paz. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas Uno de los afectados cuestionó que los dirigentes del transporte urbano dejaron de exigir soluciones a las autoridades de Gobierno. “El transporte está siendo olvidado por las federaciones”, dijo. Entre tanto, otro chofer indicó que recorrió varios surtidores en busca de gasolina para trabajar con su minibús. “El pueblo está sufriendo, los choferes viven del día y están con deudas”, dijo el conductor. El panorama fue similar en las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz. Las filas de camiones y buses se registraron en varias estaciones de servicio. En Santa Cruz uno de los surtidores ubicados por la Radial 17 1/2 estaba con filas de camiones, que esperaban poder abastecerse de diésel.