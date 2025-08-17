¡El rey del ráquetbol es boliviano! Moscoso ganó el Mundial en China

Conrrado Moscoso conquistó la medalla de oro en los Nuevos Mundiales de Ráquetbol en China tras vencer en una final épica a Diego García Quisbert, boliviano que representa a Argentina.

Pedro Rivero de Ugarte

Fuente: eldeber.com.bo

Conrrado Moscoso volvió a escribir una página dorada en la historia del ráquetbol boliviano al conquistar la medalla de oro en la final de singles de la duodécima edición de los Nuevos Mundiales, disputados en Chengdu, China.

El número uno del mundo volvió a brillar con la tricolor en lo más alto del podio tras superar una final electrizante ante Diego García Quisbert, boliviano que representa a Argentina en competencias internacionales. El duelo fue un verdadero espectáculo de garra, talento y sacrificio.

Moscoso comenzó cuesta arriba, ya que García sorprendió al quedarse con el primer set por 9-11. Sin embargo, el chuquisaqueño reaccionó con autoridad en la segunda manga y se impuso por un contundente 11-2, equilibrando el marcador.

El tercer set fue el más intenso hasta ese momento. Ambos jugadores se exigieron al límite, pero Moscoso sacó ventaja en los puntos decisivos y cerró con un ajustado 11-9 que lo dejó a un paso de la victoria.

Cuando parecía que la balanza se inclinaba definitivamente, García respondió con personalidad y forzó el quinto set tras imponerse en el cuarto por 6-11. La final, de alto voltaje, se encaminaba a un desenlace infartante.

El quinto y definitivo set fue una batalla épica. Moscoso, fiel a su estilo, sacó a relucir su garra y su mejor ráquetbol para terminar ganando 14-12 en un desenlace dramático que levantó al público de sus asientos.

Con este triunfo, Conrrado Moscoso no solo confirma su condición de mejor jugador del mundo, sino que también vuelve a poner al ráquetbol boliviano en lo más alto del ámbito internacional, llevando con orgullo la bandera nacional hasta el podio en tierras chinas.