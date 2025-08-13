El Siles se prepara para recibir hasta 25 mil hinchas en el Bolívar vs. Cienciano

El estadio Hernando Siles de La Paz se prepara para recibir entre 20 y 25 mil espectadores en el duelo de ida entre Bolívar y Cienciano por los octavos de final de la Copa Sudamericana. La hinchada visitante promete un masivo arribo desde Cusco. Pedro Rivero de Ugarte





Fuente: eldeber.com.bo

Bolívar y Cienciano protagonizarán este miércoles, desde las 18:00, el partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El duelo se jugará en el estadio Hernando Siles de La Paz, donde se espera la presencia de entre 20 y 25 mil espectadores.

Según el último informe al que accedió El Deber Sports este martes, ya se habían vendido alrededor de 14 mil entradas, y se estimaba que la cifra aumente hasta al menos 20 mil antes del inicio del encuentro. El ambiente promete ser intenso, tanto por la afición local como por el apoyo que traerá el equipo peruano.

Se calcula que al menos 1.000 hinchas de Cienciano estarán en las tribunas, ya que el club cusqueño moviliza a una gran cantidad de seguidores que llegarán a La Paz horas antes del partido. En redes sociales y páginas partidarias, los aficionados visitantes han bautizado este desplazamiento como la “Invasión a La Paz”.

Para la hinchada visitante, Bolívar habilitó la curva sur y dispuso 2.000 boletos exclusivos para ellos, asegurando un espacio diferenciado para la barra del cuadro peruano. Se espera que la presencia foránea aporte un clima especial al encuentro, que ya genera expectativa en ambos países.

La revancha se jugará el próximo miércoles, también a las 18:00, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco, donde se definirá al clasificado a los cuartos de final del torneo continental.