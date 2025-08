El síndrome nacionalista latinoamericano sobre los hidrocarburos

Los recursos naturales son bienes, materiales o fuerzas que encontramos en la naturaleza y que los seres humanos podemos usar para satisfacer nuestras necesidades (alimentación, energía, materias primas y otros). Directo del ChatGPT que he empezado a usar muy recientemente.

Síndrome, por el otro lado, es un conjunto de signos y síntomas que aparecen de manera asociada y que juntos, caracterizan una enfermedad, alteración o condición específica. No es una enfermedad en sí misma, sino un patrón clínico que puede tener diferentes causas, en este caso el nacionalismo por el “saqueo” de algunos recursos naturales.

Voy a empezar manifestando que el síndrome nacionalista es sobre los hidrocarburos y no sobre otros recursos naturales y que se extiende como un virus desde el Río Grande en México hasta la ciudad de Ushuaia en Argentina.

Debo señalar que en varios países de la región no se percibe síndrome nacionalista por la explotación y “saqueo” que existe del oro (mayormente ilegal) particularmente en toda la región andina. Intelectuales y políticos progres y la opinión pública en su conjunto hacen la vista a otro lado en este asunto. No solo que se los extrae ilegalmente, sino que además contaminan una cantidad de ríos en nuestra Amazonia. Es más, en Bolivia se protege desde hace varios años la extracción ilegal de oro, donde operan una serie de cooperativas al amparo de empresas chinas y de otras nacionalidades.

Y podemos seguir con Colombia que explota y exporta carbón a varios países del planeta y todos muy contentos y tranquilos. Perú explota y exporta ingentes cantidades de cobre y otros minerales, al igual que Chile. En Bolivia se explotan y exportan varios minerales. Asimismo, ocurre con otro sin número de minerales que se extraen en toda América Latina, tanto tradicionales como los nuevos “minerales raros” entre los que se encuentra el uranio. Es decir, el nacionalismo sobre la extracción o el “saqueo” de los recursos naturales minerales por parte de “empresas transnacionales” no son causa de fuertes movimientos telúricos sociales en la región. ¿Extraño no es cierto?

Y es que el nacionalismo y síndrome latinoamericano sobre el “saqueo” de sus recursos naturales está muy focalizado en los hidrocarburos, es decir, el petróleo y el gas natural por parte de las empresas petroleras. Caso para estudio sociológico. Muchas revoluciones y una serie de nacionalizaciones y expropiaciones se han hecho en el área de los hidrocarburos desde México a Argentina. Desde la revolución mexicana, pasando por las tres nacionalizaciones en Bolivia y las de Brasil, Colombia, Perú y Venezuela y Argentina. La expropiación a YPF en Argentina mantiene en vilo a esa empresa y al país ante el juicio que se tiene en proceso en USA.

El gas natural no solo causa nacionalismo, sino también genera tensiones de orden geopolítico. Es lo que acontece entre Colombia y Venezuela, con gasoducto construido demanda en un lado y grades reservas al otro lado y no pasa nada. Frases célebres como las del expresidente Fox en México que espeto: “Que se coman su gas los bolivianos” con relación a la exportación de gas a Norte América. Lo peor de todo es que le doy la razón. El gas se hizo gas y nos lo comimos literalmente todo después de nacionalizarlo. Ni una molécula de gas a Chile, expresaba el también expresidente Carlos Mesa. En Perú el slogan: “el gas es para los peruanos, no para fortalecer el norte de Chile” muestra esa nostalgia latinoamericana. El proyecto de exportación vía GNL en Perú en Pampa ha sufrido numerosos embates de los nacionalistas para detenerlo.

Ahora Argentina se prepara para exportar gas natural vía GNL al mundo. Vamos a ver como le va más adelante con los nacionalistas argentinos cuando tenga que importar GNL en el pico de invierno a precios elevados. En Perú, para no quedarse sin gas natural como en Bolivia en unos años más, deben incentivar exploración muy rápidamente y que tendrá que tener escala, es decir, exportación de GNL en la zona de Candamo y alrededores al sur del país. Vamos a ver que dicen los nacionalistas peruanos.

En Colombia, el presidente Petro ha frenado la explotación de hidrocarburos y de shale gas y las importaciones de GNL (léase gas caro) se triplicarán en las dos décadas próximas. Los que pagaran las consecuencias son sus ciudadanos con tarifas eléctricas más elevadas y gas para cocinar más caro desabastecimiento. Hay mucho más, pero el espacio siempre es limitado.

Como reflexión final, manifestaré que frenar la exploración de hidrocarburos y las exportaciones es un acto no deseable porque trae consecuencias económicas y sociales muy desastrosas. Analícese el caso de Bolivia, toda desbastecida de energía por no tener producción nacional por falta de exploración y lo que es peor no tiene divisas para importar. Las lecciones son para aprender, están muy claras, se necesita explorar y dejarnos de burdos nacionalismos en solo esta industria.

Álvaro Ríos Roca

Exministro de Hidrocarburos de Bolivia y actual socio director de Gas Energy Latin América.