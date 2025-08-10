El turismo generó Bs 21 millones durante los feriados del Bicentenario

El viceministro de Turismo, Hiver Flores, informó este domingo que durante los dos días de feriado por el Bicentenario de Bolivia se reportó un flujo turístico de más de 47.000 personas y se generó un movimiento económico de Bs 21 millones, aproximadamente.

Explicó que la cifra corresponde solo al flujo turístico interno, es decir de personas que viven en el país y se movilizaron durante esos dos días. Asimismo, dijo que ese movimiento de personas se asemeja al que ocurrió durante la Semana Santa en Bolivia.

“Más o menos el mismo comportamiento del flujo interno en Semana Santa”, dijo en Bolivia tv.

Cifras a mayo

El funcionario destacó, además, que cada año las cifras de visitantes extranjeros a Bolivia va en aumento. Detalló que entre enero y mayo de este 2025, Bolivia recibió más de 475.000 visitantes extranjeros, lo que representa un incremento de más del 10% respecto al mismo periodo de 2024.

Según Flores, ese incremento es producto de la estrategia gubernamental de diversificar la oferta turística y fortalecer la seguridad y promoción internacional del destino.

“Cada año hemos ido superando las cifras del turismo receptivo y este último periodo de enero a mayo hemos recibido más de 475.000 turistas extranjeros, lo cual representa un incremento de más de 10% respecto al mismo periodo de la gestión 2024 y obviamente superando todas las cifras de las gestiones pasadas”, remarcó.

Asimismo, aseguró que prevén superar este año los 1,4 millones de turistas extranjeros en Bolivia y superar los 1,2 millones que llegaron en 2019, cuando se marcó un récord en el turismo boliviano.