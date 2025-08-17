Elecciones en Quimome: mesas electorales abrieron con retraso por la ausencia de jurados menonitas

Santa Cruz: La jornada electoral transcurre con normalidad y se espera que concluya sin mayores inconvenientes, según los representantes del Órgano Electoral Plurinacional

Las elecciones en la comunidad de Quimome, perteneciente al municipio de San José de Chiquitos, se iniciaron con un retraso significativo debido a la ausencia de los jurados de mesa. A pesar del inconveniente, la jornada electoral se desarrolla con tranquilidad y sin incidentes.

El retraso se debió a que la mayoría de los jurados electorales, elegidos por sorteo, eran de la comunidad menonita. La religión de los menonitas les prohíbe participar en los procesos electorales, lo que impidió que asumieran sus funciones.

Por esta razón, fue necesario esperar a que los ciudadanos que se encontraban en la fila para votar se ofrecieran voluntariamente para ocupar los cargos vacantes de jurados y así poder dar inicio a la votación.

Las últimas dos mesas, la 2 y la 5, lograron instalarse a las 10:00, casi dos horas después de lo previsto. A pesar del contratiempo, la afluencia de votantes ha sido constante desde la apertura, mostrando un gran interés de la comunidad en ejercer su derecho al voto.

La jornada electoral transcurre con normalidad y se espera que concluya sin mayores inconvenientes, según los representantes del Órgano Electoral Plurinacional.

