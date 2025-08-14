Elecciones Generales 2025: SIREPRE y SCORC, dos sistemas que garantizan la transparencia electoral

Ambos mecanismos forman parte del proceso electoral y están diseñados para dar y generar confianza respecto al sistema de los resultados de la Elección de Autoridades y representantes del Estado Plurinacional 2025



Para las Elecciones Generales del próximo 17 de agosto, el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) implementará dos sistemas fundamentales para la difusión y consolidación de resultados: el Sistema de Resultados Preliminares (SIREPRE) y el Sistema de Consolidación Oficial de Resultados de Cómputo (SCORC). Ambos mecanismos forman parte del proceso electoral y están diseñados para dar y generar confianza respecto al sistema de los resultados de la Elección de Autoridades y representantes del Estado Plurinacional 2025

SIREPRE: resultados preliminares para informar, no para definir

El SIREPRE es una herramienta tecnológica que permite difundir datos preliminares la misma noche de la elección. Estos datos tienen el objetivo de brindar información oportuna y confiable a la población, es decir, antes de que se conozcan los resultados del cómputo oficial y no son vinculantes.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Mediante este sistema, los operadores del OEP capturarán copias de las actas electorales desde cada mesa de sufragio, transcribirán la información del conteo de votos, utilizando una aplicación móvil, capturarán una imagen del acta y enviarán esos datos a través de una red segura. Todo este proceso sigue protocolos rigurosos establecidos por el OEP.

Aunque el SIREPRE cubre la mayoría de los recintos electorales del país, quedan excluidos aquellos sin acceso a internet. Pese a ello, se toma en cuenta una gran parte de la totalidad de las actas para brindar un panorama preliminar de los resultados.

SCORC: resultados oficiales, definitivos y vinculantes

A diferencia del SIREPRE, el SCORC es el sistema oficial y vinculante para consolidar los resultados electorales y declarar los ganadores de la elección. A través de este mecanismo, se procesan el 100 % de las actas de escrutinio, las cuales son previamente firmadas, selladas y trasladadas bajo estrictas medidas de seguridad antes de la jornada electoral.

Los Tribunales Electorales Departamentales (TED) son responsables del cómputo en sus respectivos departamentos, mientras que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) procesa los votos emitidos en el exterior, consolida el cómputo nacional y proclama los resultados. Ambos procesos se desarrollan bajo estrictos controles técnicos y con la participación de observadores nacionales e internacionales.

De acuerdo con la Ley N° 026 de Régimen Electoral, en su artículo 187, el cómputo nacional debe realizarse en sesión pública de Sala Plena del TSE, con la presencia de misiones de observación electoral, representantes de organizaciones políticas, de la sociedad civil y del Control Social.

El cómputo nacional debe concluir en un plazo improrrogable de cinco (5) días, contados a partir de la recepción del último cómputo departamental. Durante ese periodo, el TSE emitirá dos informes diarios con el avance del proceso, además de publicar en su portal web los resultados actualizados en tiempo real.