Elecciones Generales: Fiscales departamentales visitan recintos electorales para garantizar atención inmediata de delitos electorales u otros

En cumplimiento a las instrucciones del Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, durante esta jornada, los nueve Fiscales Departamentales del país realizan visitas y verificaciones in situ a los recintos electorales, tanto en las capitales departamentales como en provincias, con el objetivo de garantizar la atención inmediata ante cualquier delito electoral u otros hechos delictivos que pudieran registrarse durante el desarrollo de las Elecciones Generales 2025.

Fuente: FGE

Esta acción preventiva forma parte del Plan de Trabajo y Acción del Ministerio Público, que contempla un despliegue nacional para reforzar la presencia institucional durante la jornada electoral y asegurar la protección de los derechos ciudadanos. La presencia de los Fiscales Departamentales en los Asientos Fiscales de los distintos municipios tiene el propósito de supervisar directamente las condiciones operativas y fortalecer la coordinación con el personal desplegado.

Asimismo, en el marco de las instrucciones del Fiscal General del Estado, se realizaron una serie de acciones previas como Cursos de Especialización en Delitos Electorales, reuniones de coordinación interinstitucional entre los Fiscales Departamentales con representantes de la Policía Boliviana y vocales de los Tribunales Electorales Departamentales para que el Ministerio Público actúe de manera oportuna y efectiva frente a cualquier vulneración a la normativa electoral o al orden público.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Durante estas visitas, las autoridades del Ministerio Público también ejercieron su derecho al voto en sus respectivos recintos electorales, cumpliendo con su deber cívico como ciudadanos. Esta acción no solo refuerza el compromiso institucional con el proceso democrático, sino que también demuestra el ejemplo de participación activa que las autoridades deben brindar en momentos clave para el país.

A nivel nacional, el Ministerio Público dispuso la asignación de 425 Fiscales de Materia que cumplirán funciones mediante turnos especiales. De este total, 123 fiscales fueron designados en el departamento de La Paz, 83 en Santa Cruz, 43 en Tarija, 39 en Chuquisaca, 38 en Cochabamba, 36 en Beni, 30 en Oruro, 21 en Potosí y 12 en Pando. A este contingente se suman 251 peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), además de personal de apoyo técnico y administrativo, quienes contribuirán al desarrollo eficaz del trabajo fiscal en todo el país.