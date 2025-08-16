Elecciones: Los bolivianos que viven en Japón comenzarán a votar este sábado

Elecciones: Los bolivianos que viven en Japón comenzarán a votar este sábadoCategorías PolíticaEtiquetas , Elecciones Generales 2025 16/08/2025 El TSE informó que se habilitaron 154 recintos electorales en 22 países. La jornada de votación es de ocho horas y en algunos países se comenzará antes que en Bolivia por la diferencia de hora. Fuente: Unitel eju.tv => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas Más de 369.000 bolivianos están habilitados para votar en el exterior en 154 recintos electorales de 22 países para las elecciones generales del domingo 17 de agosto, se informó desde el Tribunal Supremo Electoral. Es así que en algunos países la votación se iniciará antes que en Bolivia, esto por la diferencia de horario, como es el caso de Japón y Europa. Este sábado, los connacionales que radican en suelo nipón, serán los primeros en sufragar y lo harán en la Embajada de Bolivia en Tokio, desde las 20:00 de esta jornada, debido a que son 13 horas de diferencia. Mientras que los bolivianos que viven en Alemania, España, Francia, Inglaterra, Países Bajos, Suecia y Suiza comenzarán a votar desde las 02:00 (hora boliviana) debido a que son seis las horas de diferencia. El reglamento de votación contempla que solo podrán votar las personas que estén registradas en la lista de habilitadas y presenten su cédula de identidad vigente, aunque también se aceptará una cédula vencida de un año como máximo. El documento debe ser presentado de manera física y original para acreditar la identidad (no se aceptan fotocopias). Los países en los que se instalarán mesas de sufragio son: Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Chile, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón, México, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Suecia, Suiza y Uruguay.