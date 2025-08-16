Elecciones: Los bolivianos que viven en Japón comenzarán a votar este sábado

El TSE informó que se habilitaron 154 recintos electorales en 22 países. La jornada de votación es de ocho horas y en algunos países se comenzará antes que en Bolivia por la diferencia de hora.

Fuente: Unitel

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Más de 369.000 bolivianos están habilitados para votar en el exterior en 154 recintos electorales de 22 países para las elecciones generales del domingo 17 de agosto, se informó desde el Tribunal Supremo Electoral.

Es así que en algunos países la votación se iniciará antes que en Bolivia, esto por la diferencia de horario, como es el caso de Japón y Europa.

Este sábado, los connacionales que radican en suelo nipón, serán los primeros en sufragar y lo harán en la Embajada de Bolivia en Tokio, desde las 20:00 de esta jornada, debido a que son 13 horas de diferencia.