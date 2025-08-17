Elecciones sin sobresaltos en San Julián y Cuatro Cañadas: autoridades destacan normalidad en la jornada

Las autoridades en San Julián y Cuatro Cañadas coincidieron en destacar la importancia de la participación ciudadana

Néstor Lovera

Ariel Melgar Cabrera

Fuente: El Deber

La jornada electoral en los municipios cruceños de San Julián y Cuatro Cañadas, provincia Ñunflo de Chávez, se desarrolla con total normalidad, según reportes de las autoridades electorales y policiales que supervisan el proceso en ambas localidades.

En San Julián, el juez electoral Ricardo Zegarra aseguró que no se han registrado incidentes en los recintos de votación. Durante un recorrido por diferentes unidades educativas, recordó a los ciudadanos las recomendaciones establecidas en el Auto de Buen Gobierno, que restringe la circulación de vehículos, el expendio de bebidas alcohólicas y otras actividades, con el fin de garantizar un ambiente ordenado y transparente.

“El proceso se desarrolla con normalidad. Estamos verificando que se cumplan las disposiciones para que esta jornada democrática se lleve adelante sin inconvenientes”, declaró Zegarra.

En Cuatro Cañadas, la votación comenzó a las 08:00 en los siete recintos habilitados, donde funcionan 53 mesas electorales. Entre ellas destacan la Unidad Educativa Juan Pablo II, con 29 mesas, y la Unidad Educativa Nacional Cuatro Cañadas, con 11.

El comandante de la Policía en esa jurisdicción, capitán Jorge Ibarra, informó que hasta el mediodía no se reportaron incidentes ni alteraciones al orden público.

“La jornada transcurre con bastante normalidad. No hemos registrado infracciones al Auto de Buen Gobierno en los recintos electorales”, indicó Ibarra.

No obstante, la autoridad policial recordó que en la víspera, algunas personas fueron arrestadas por incumplir las disposiciones legales que rigen desde el sábado en todo el país.

Las autoridades en San Julián y Cuatro Cañadas coincidieron en destacar la importancia de la participación ciudadana. “La población está asistiendo de manera ordenada, ejerciendo su derecho democrático”, subrayó el juez electoral de San Julián, mientras que el capitán Ibarra aseguró que la Policía mantendrá los controles hasta el cierre de mesas.

Elecciones en Santa Cruz

Más de 7,5 millones de bolivianos están habilitados para elegir presidente, vicepresidente, diputados y senadores en estas elecciones nacionales. En el departamento de Santa Cruz, considerado uno de los bastiones de votación más grandes, se ha desplegado un refuerzo de más de 6.000 efectivos policiales para garantizar la seguridad durante la jornada.

El proceso electoral se desarrolla bajo el Auto de Buen Gobierno, que restringe actividades políticas, reuniones masivas y el consumo de alcohol, con el objetivo de preservar la paz social.

Los reportes preliminares apuntan a que, en estas localidades del norte integrado y la chiquitania cruceña, las elecciones avanzan con calma y bajo estricto cumplimiento de las normas.

