Emiten alerta migratoria contra el hijo del presidente Arce, investigado por el predio ‘Adán y Eva’

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó este lunes que se ha emitido una alerta migratoria en contra de Rafael Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce, en el marco de la investigación por presuntos delitos cometidos en la adquisición del predio productivo “Adán y Eva” del departamento de Santa Cruz.

Fuente: Erbol

En este proceso, el denunciante es el diputado Héctor Arce, quien cuestiona al hijo del presidente por haber recibido préstamos millonarios de parte del Banco Ganadero para comprar el predio a 5 millones de dólares. Según el denunciante, Rafael Arce declaró la transacción por menos dinero para evadir tributos y se benefició con trámites exprés de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) para su propiedad.

“Hoy está en etapa preliminar (la investigación). Los fiscales están trabajando. Se ha realizado, y es importante poder hacer conocer, una alerta migratoria en contra de esta persona dentro de la investigación”, dijo el fiscal general Mariaca respecto a Rafael Arce.

Una alerta migratoria implica que Rafael Arce no podría salir del país sin que se active la notificación de que tiene el proceso en su contra.

Como antecedentes, se tiene que este caso fue rechazado en primera instancia por la Fiscalía, pero el diputado Arce presentó otros indicios y se determinó reabrir la investigación por el delito de enriquecimiento ilícito.

La autoridad del Ministerio Público explicó que también se están realizando otros actos investigativos, como requerimiento de informes de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), entidades financieras y la ABT, para determinar si corresponde emitir una imputación.

Aseguró que su intención no es hacer persecución a nadie, sino la Fiscalía pretende ser responsable de la investigación que lleva adelante.

Reveló que incluso Rafael Arce ya habría declarado en el marco de este proceso.

“Seguramente los fiscales tendrán que realizar otras diligencias, evidentemente se habla de una propiedad en la cual es el objeto de la investigación, se habla de otras solicitudes que habría hecho esta persona”, comentó.

El otro hijo tiene caso cerrado

Respecto al otro hijo del presidente, Marcelo Arce, el fiscal Mariaca explicó que la investigación en su contra fue cerrada en el pasado.

“El caso del señor Luis Marcelo, un proceso que data del año 2015 que tenía que ver por unos supuestos hechos de corrupción y por un tema de unas llantas en lo que es YPFB, ese caso fue cerrado, y hablo de un caso de hace 10 años en el cual nosotros como Ministerio Público respetamos las decisiones también judiciales”, manifestó.