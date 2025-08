En junio, la exportación de joyería en oro creció en 97,3%

Por Erika Ibáñez / La Paz

La exportación de joyería de oro creció en 97,3% entre mayo y junio de este año, según el informe de Comercio Exterior (Comex) del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según el reporte del INE, en junio las exportaciones nacionales alcanzaron $us 782,4 millones, con una variación positiva del 0,03%, respecto al mes anterior.

En comparación con mayo de 2025, los principales productos exportados en junio en la industria manufacturera están la joyería de oro, con un incremento del 97,3%, y la carne de la especie bovina, con 786,9%.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En el caso de la joyería, en mayo de este año las exportaciones llegaron a $us 21,5 millones; mientras que en junio el valor subió a $us 42,4 millones, un incremento de 97,3%.

Entre enero y junio de este año, las exportaciones de joyería de oro suman $us 125,3 millones; un 43,4% más que en el mismo periodo de 2024, cuando se vendió joyas por $us 86,1 millones.

Carne

Según el Comex, también hay repunte en la exportación de carne bovina con un aumento de 787% entre mayo y junio de este año, luego de que el Gobierno autorizara nuevamente la venta de la proteína al exterior.

El 3 de junio y luego de cuatro meses, el Gobierno levantó restricciones a la exportación de carne tras acordar su abastecimiento en el mercado interno a precio justo.

Producto de esa prohibición, la venta de carne bajó en los primeros meses del año y en mayo se vendió apenas por un valor de $us 2 millones; mientras que en junio las exportaciones se incrementaron a $us 17,4 millones.

Entre enero y junio de 2025, las ventas sumaron $us 59,5 millones; un 31% menos que en el mismo periodo de 2024, cuando la exportación sumó $us 86,1%.

Hidrocarburos y minerales

Según el informe del Comex de junio, también destacó el incremento de las actividades de la extracción de hidrocarburos y minerales en 8,3% y 8,0% respectivamente; además de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca aumentando en 21,9%.

La actividad de extracción de minerales, también presentó un desempeño positivo, por las ventas externas de zinc que aumentaron en 6,1%, plata en 19,9% y plomo en 25,2%.

De manera similar en la extracción de hidrocarburos las exportaciones de gas natural se incrementaron en 8,3%.

La venta de gas, a Brasil y Argentina, creció entre mayo y junio de este año de $us 89,6 millones a $us 97 millones; sin embargo, en comparación con 2024, las cifras siguen a la baja.

Entre enero y junio de 2025, las exportaciones nacionales alcanzaron a $us 4.116 millones, lo que representó una disminución del 5,3% en comparación con el mismo período de 2024.

Caen las importaciones

Respecto a las importaciones, el INE informó que en junio alcanzaron $us 711,9 millones, lo que representa una disminución de $us 66,2 millones en comparación con el mes anterior que logró $us 778,0 millones. Este comportamiento representa una variación negativa del 8,5%.

Entre enero a junio de 2025, las importaciones registraron una disminución del 4,4%. En este periodo, la categoría de equipos de transporte, sus piezas y accesorios presentó una caída del 22,6% seguida por los bienes de capital con una reducción del 13,0%.

Este mismo comportamiento presentaron los combustibles y lubricantes con disminución en 2,0%, al igual que los artículos de consumo en 2,9%.

Estas reducciones se atribuyen principalmente al incremento de los costos logísticos, como el transporte internacional, los costos de transacción, y los niveles de inflación en las economías de los países proveedores.