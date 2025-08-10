En Santa Cruz, Samuel promete acabar con juicios políticos y dice que subirá la renta dignidad y el bono Juancito Pinto

El binomio de la Alianza Unidad realizó el cierre de campaña en Santa Cruz, donde Samuel Doria Medina comprometió subir el monto de la renta dignidad y del Juancito Pinto. Además, dijo que terminará con los juicios políticos

Samuel Doria Medina brindó su último discurso electoral en Santa Cruz este sábado

Fuente: UNITEL El binomio de la alianza Unidad, integrado por Samuel Doria Medina y a José Luis Lupo, llegó al Cambódromo para participar del cierre de campaña en Santa Cruz.

En su discurso, Doria Medina comprometió subirle el monto a la renta dignidad y al bono Juancito Pinto, como parte de las actividades dentro de los 100 días.

Además, comprometió que, si llega al Gobierno, desde el primer día contabilizará con un cartel gigante los 100 días para resolver la crisis y al finalizar, después de carnaval de 2026, el 18 de febrero brindará un informe de los resultados.

En su discurso, dijo que el 8 de noviembre enviará un proyecto de ley para que se anulen todos los juicios políticos que fueron abiertos en la gestión del Movimiento Al Socialismo (MAS). En esta línea, aseguró que se terminará el juicio a Luis Fernando Camacho y Jeanine Añez.

Las elecciones generales en Bolivia están fijadas para este 17 de agosto. Aunque, el último día para hacer campaña es el miércoles 13 de este mes. Un día después rige el silencio electoral.

