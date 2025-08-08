Encarcelan a un hombre en La Paz que captó a dos adolescentes para retenerlas y vejarlas

Un juez determinó la detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro para el hombre acusado de captar a dos adolescentes de 13 años desde la provincia Omasuyos y trasladarlas a la ciudad de La Paz donde las retuvo contra su voluntad y luego las procedió a vejarlas.

Fuente: Erbol

En la audiencia de medidas cautelares se presentaron los indicios del caso. El hombre fue imputado por los delitos de trata de personas, pornografía y violación de niño, niña y adolescente, informó la fiscal Sheila Rodríguez.

De acuerdo con los antecedentes, las menores fueron trasladadas hasta la zona de Vino Tinto de la sede de gobierno donde el sujeto las encerró en una vivienda y las amenazó con un arma de fuego.

Mientras se encontraban retenidas contra su voluntad, las adolescentes fueron agredidas sexualmente, previamente haciéndoles consumir bebidas alcohólicas, informó Rodríguez.

El hombre habría tenido la intención de explotarlas sexualmente en un lenocinio, sin embargo, una de ellas se negó a ir por lo que fue dejada en la plaza San Francisco. Este hecho ayudó a que pueda ser rescatada por la Policía y posteriormente se lo hizo con la otra menor.

La investigación estableció que en el celular del captor existía material pornográfico de otras menores de edad, lo que hace sospechar que existen más víctimas, entre ellas, una niña de seis años. ///agc