Ente electoral del Perú envía a un magistrado para seguir las elecciones en Bolivia

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) del Perú autorizó el viaje del magistrado Aarón Oyarce Yuzzelli a Bolivia para acompañar las elecciones generales de próximo domingo 17 de agosto.

Así lo establece la resolución 000130-2025-P/JNE del 7 de agosto que fue publicado este domingo por el medio oficial El Peruano.

El viaje de Oyarce responde a una invitación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia extendida al presidente del JNE, Roberto Rolando Burneo Bermejo, o un integrante del Pleno del JNE.

“AUTORIZAR el viaje del magistrado Aarón Oyarce Yuzzelli, miembro titular del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en representación de este Supremo Tribunal Electoral, para que participe en la misión de acompañamiento electoral para las Elecciones Generales de Bolivia 2025, del 14 al 19 de agosto del 2025”, refiere el documento.

El TSE asumirá el pago del boleto aéreo, hospedaje, alimentación y transporte interno del magistrado en Bolivia.

Oyarce, exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de las Américas, ocupa el cargo de magistrado de la JNE desde febrero de 2023 en representación de las universidades privadas de ese país.

El 17 de agosto los bolivianos elegirán al presidente y vicepresidente, 130 diputados, 36 senadores y 9 representantes supraestatales.

