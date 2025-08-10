Equipo de campaña de Tuto Quiroga denuncia que se impide el aterrizaje del vuelo con el candidato y JP Velazco en Tarija

El vocero de la alianza Libre y candidato a senador José Manuel Ormachea, señaló que “esto pone en riesgo la vida tanto de Velasco, como del candidato presidencial Jorge Tuto Quiroga porque los están forzando a sobrevolar Tarija y se podrían quedar sin combustible”

Fuente: Brújula Digital

Los responsables de la campaña del candidato presidencial Jorge “Tuto” Quiroga denunciaron este sábado que el vuelo en el que viajan él y Juan Pablo Velazco, aspirante a la Vicepresidencia, no fue autorizado para aterrizar en Tarija.

El vocero de la alianza Libre y candidato a senador José Manuel Ormachea, señaló que “esto pone en riesgo la vida tanto de Velasco, como del candidato presidencial Jorge Tuto Quiroga porque los están forzando a sobrevolar Tarija y se podrían quedar sin combustible”.

Ormachea señaló que el vuelo había estado autorizado desde su inicio en la ciudad de La Paz, pero que al llegar a las proximidades de Tarija se les informó desde torres de control que el aeropuerto no está abierto y que tendrían que esperar hasta las 12 del medio día, lo cual haría que el combustible se agote.

El vocero indicó que la situación es muy grave y exigió a las autoridades resolverlo de inmediato.

“No es posible que tengamos una situación en la que están nada menos que en riesgo la vida de nuestros líderes”, agregó.

BD/RED

