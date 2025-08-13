“Es momento de unidad y dejar la soberbia”, dice Andrónico en el cierre de campaña en El Alto

“Es momento de unidad y dejar la soberbia”, dice Andrónico en el cierre de campaña en El AltoCategorías Política, VideosEtiquetas , Elecciones Generales 2025 13/08/2025 El candidato Andrónico Rodríguez dijo que su proyecto es impulsar la economía popular y comunitaria. [Foto archivo: RRSS] / Andrónico Rodríguez junto a Mariana Prado.Fuente: Unitel eju.tv El candidato de Alianza Popular, Andrónico Rodríguez, cerró este miércoles campaña electoral en la ciudad de El Alto, haciendo un llamado a “dejar la soberbia” y a apostar por la unidad del “campo nacional popular”. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas “Hay muchos que generan temor, es momento y es tiempo, después de cierta división, es momento de unidad dejar la soberbia, tenemos que unirnos, a todos aquellos que todavía están con discurso nostálgico, sumarse a Alianza Popular y lograr la victoria en primera vuelta”, dijo Rodríguez en el acto realizado cerca de la UPEA. El candidato dijo que su proyecto es impulsar la economía popular y comunitaria y defender los avances del Gobierno del MAS. “Hubo errores, pero tenemos que corregirlos”, dijo. Afirmó que este 17 de agosto “se juega el futuro de la patria” y que, si gana las elecciones, se enfocará a estabilizar el país tanto en la economía como en la política. Rodríguez cerrará su campaña a nivel nacional en un acto en el municipio de Sacaba, en Cochabamba, en horas de la noche. El candidato no asistió ayer al debate organizado por el Órgano Electoral, al igual que los presidenciables de Unidad, Samuel Doria Medina; de Libre, Tuto Quiroga y Manfred Reyes Villa, de APB-Súmate, que también se ausentaron. En el encuentro, el candidato de PDC, Rodrigo Paz, le preguntó al atril vacío de Rodríguez si está de acuerdo con destinar las rentas directamente a la población y no al Estado “Andrónico, ¿estás de acuerdo con que la renta directa vaya de forma directa a los bolivianos y no al Estado para el despilfarro?, preguntó Paz Pereira. Ante esto, el vocero de Rodríguez consideró que dejar el atril vacío se trató de “acoso político” y “discriminación”.