‘Están aquellos que sí tienen voluntad de presentarse’: Vocal del TSE lamenta ausencia de cinco candidatos en el debate

Eduardo Del Castillo, del Movimiento Al Socialismo (MAS); Pavel Aracena, de la alianza Libertad y Progreso – ADN; y Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), fueron los que acudieron al encuentro en El Alto.

“Es una pena que no estén todos, están aquellos que sí tienen voluntad de presentarse y dar la cara al país con sus propuestas. Todos estaban invitados”, cuestionó la vocal en el inicio del debate.

El encuentro se desarrolla en El Alto, es la segunda parte del primero desarrollado en la capital cruceña el viernes 2 de agosto.