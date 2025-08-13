Este miércoles vence el plazo para sustituir a candidatos inhabilitados, según cronograma electoral

La norma electoral establece que los candidatos inhabilitados podrán ser sustituidos hasta tres días antes del día de la votación. La alianza La Fuerza del Pueblo aún no dio a conocer quién ocupa la candidatura a la Vicepresidencia.

Fuente: Unitel

Este miércoles 13 de agosto vence el plazo para que las organizaciones políticas sustituyan a los candidatos inhabilitados, en cumplimiento del cronograma electoral, según lo establecido el cronograma electoral, que contempla lo establecido en la Ley 026 del Régimen Electoral, en su artículo 108.

La norma vigente permite reemplazar postulaciones inhabilitadas hasta 72 horas antes del día de la votación, la cual está fijada para este domingo 17 de agosto.

Anteriormente, el vocal Gustavo Ávila recordó que esta disposición se aplica cuando las inhabilitaciones ocurren por incumplimiento de requisitos, no así en casos de renuncia, cuyo plazo venció el 3 de julio.

En este contexto, hay especial atención por la situación de la alianza La Fuerza del Pueblo, que aún no informó quién ocupará la candidatura a la Vicepresidencia, luego de que Felipe Quispe fuera inhabilitado.

El pasado 19 de mayo se registraron 3.290 candidaturas de diez organizaciones. De ellas, 1.180 fueron habilitadas y 2.104 inhabilitadas y algunas organizaciones ya anunciaron que están cumpliendo con los procesos de sustitución.

Po su parte, el vocal Tahuichi Tahuichi anunció que la lista final de candidaturas habilitadas será publicada el sábado 16 de agosto en la página oficial del Tribunal Supremo Electoral (TSE), instancia en la que recae la decisión final de habilitación.