Eva Copa: ‘esta ha sido una campaña de puros hombres, donde no han dado espacio a las mujeres’

Fuente: Erbol

La alcaldesa Eva Copa, quien declinó su candidatura presidencial, ratificó este domingo de votación que la campaña electoral fue marcada por los hechos de hostigamiento político a las mujeres, por lo cual espera que en el futuro hayan más garantías y sanciones.

“Esta ha sido una campaña de puros hombres, donde no han dado espacio a las mujeres, pero creo que esto tiene que servir no para ir hacia atrás sino para ir hacia adelante. Y yo invito a todas las compañeras a que se puedan animar y poder ser candidatas en estas subnacionales”, afirmó.

Pidió que las autoridades correspondientes cumplan con garantizar los derechos políticos de las mujeres. “No porque sean mujeres, sino porque tienen la capacidad de poder estar a la misma altura que los varones”.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Dijo que, en su caso, ya realizó la denuncia respectiva.

Copa manifestó también que las autoridades, mediante Cibercrimen, deberían proceder con las sanciones respectivas por la violencia y amedrentamiento en las redes sociales.