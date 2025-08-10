Evo califica a Andrónico como «traidor» y «platista»

El exmandatario también se habló de los resultados de las encuestas de intención de voto, en las que Rodríguez ha visto disminuir su porcentaje de apoyo. Comparó estos datos con la encuesta publicada por el empresario Marcelo Claure en marzo de la presente gestión, en la que alcanzó un 25% de respaldo

Fuente: Brújula Digital

El expresidente Evo Morales afirmó que la ambición conduce a la traición, al referirse a Andrónico Rodríguez, candidato presidencial por la alianza Popular. Además, lo calificó como un político “platista”.

Durante su programa en Radio Kawsachun Coca, Morales se refirió a Rodríguez e indicó que la “ambición te lleva a traicionar. Entre traición-ambición, ambición y traición van como yuntas, cuando un político es platista. (…) A esa conclusión llego viendo, así como Andrónico, por ejemplo”.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El exmandatario también se habló de los resultados de las encuestas de intención de voto, en las que Rodríguez ha visto disminuir su porcentaje de apoyo. Comparó estos datos con la encuesta publicada por el empresario Marcelo Claure en marzo de la presente gestión, en la que alcanzó un 25% de respaldo.

Según las encuestas de intención de voto publicadas entre junio y agosto de este año, Rodríguez inició con un apoyo del 14,2%, según una encuesta de Ciesmori para Unitel. En tanto, la última encuesta publicada el pasado viernes por El Deber registra un apoyo del 8,46%.

“25% ganó Andrónico (en las encuestas publicadas por Claure) y baja a 15%, último ha llegado a 6%”, afirmó Morales.

Morales, quien sin éxito intentó participar en los comicios del 17 de agosto para buscar su cuarto mandato, llamó a la población a votar nulo. Además, pidió a la ciudadanía resguardar el voto nulo desde las mesas.

Por su parte, ayer Rodríguez calificó el llamado al voto nulo desde el evismo como “un retroceso imperdonable”.

“El voto abrió el camino de la liberación política para los humildes. (…) Pedir el voto nulo es un retroceso imperdonable, el voto es la voz del movimiento popular”, afirmó Rodríguez.

Asimismo, aseguró que la alianza es la única fuerza que “representa” al movimiento indígena y a “todo” el movimiento popular.

BD/AGT

Fuente: Brújula Digital