Evo contra Andrónico y Del Castillo: le dice a uno ‘de qué le sirvió traicionar’ y al otro ‘renovación fallida’

El expresidente Evo Morales criticó este lunes el intento renovador del Instrumento Político, en particular a las candidaturas de Andrónico Rodríguez y Eduardo Del Castillo., a quienes las encuestas no otorgan una buena posición para las elecciones del 17 de agosto.

Mediante un mensaje en redes sociales, Morales llamó a la reflexión a Andrónico, a tiempo de señalar su caída en las encuestas.

“Hoy ninguna encuesta le permite superar el 10% y lo sitúan en el cuarto lugar. Debe reflexionar, de qué le sirvió traicionar y dividir el movimiento popular”, señaló Morales respecto a Rodríguez.

En una entrevista de este lunes, Evo también tuvo palabras hacia Eduardo Del Castillo, al que señaló como un intento fallido de renovación en el MAS.

“El ensayo de los nuevos llamados renovadores, Eduardo Del Castillo, hermano, es una renovación fallida, es intento fallido. La gente no cree, primero, son parte del gobierno, segundo son parte de la derecha”, sostuvo.

En criterio de Morales, no existe un candidato que represente al pueblo, por lo cual considera que hubo un aumento de la intención de voto nulo.

“¿Qué percibo? Ese se va a demostrar en el tiempo: sabe Eduardo Del Castillo no va a ganar. Sabe que Andrónico no va a ganar las elecciones, pero va a ganar plata en la campaña”, comentó Evo en radio Kawsachun Coca.

