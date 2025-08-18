Evo Morales convoca a un ampliado para este miércoles

El expresidente Evo Morales afirmó, la noche de este domingo, que “el voto nulo ha ganado” en las elecciones nacionales y convocó a un ampliado para este miércoles en el que sus seguidores tomarán decisiones sobre el camino a seguir.

Durante una evaluación con miembros de su movimiento “Evo Es Pueblo”, en Lauca Ñ, el exmandatario dijo que tiene información de que en las zonas rurales se ha impuesto el voto nulo.

Sin embargos, según el conteo rápido de UNITEL, el voto nulo llegó a 19,24% y el blanco a 2,43%.

“Nos informan que en todas las áreas rurales el voto nulo ganó ampliamente a todos los partidos, inclusive algunas ciudades intermedias, ganó con poco el voto nulo a los partidos de la derecha. Una gran sorpresa”, dijo Morales.

Aseveró que el voto nulo es un castigo para “la nueva derecha y la vieja derecha”, y que el nuevo gobierno será ganador “sin legitimidad y sin legalidad”.

Dijo que la elección “en el fondo es una fiesta democrática” por lo que felicitó al país porque “el voto nulo se impone”.

Aseveró que el cambio de la cúpula militar servirá para hacer un “intento de fraude”, pero que el voto nulo ya está contabilizado en las actas.

Dijo que el ampliado del miércoles “debe decidir que caminos vamos a seguir”.