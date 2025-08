Evo Morales dice que su “proscripción” es momentánea y clausura cita de RUNASUR con un dardo a Luis Arce

El expresidente Evo Morales, quien promueve el voto nulo ante su imposibilidad de participar en las elecciones generales del 17 de agosto, afirmó este domingo que su “proscripción” es momentánea y reiteró que teme que el gobierno del presidente Luis Arce le quite la vida.

“Detrás de esta proscripción está el tema litio, detrás de esta proscripción yo diría momentánea. Tengo mucha esperanza, somos una fuerza política, fuerza sindical, fuerza social. Escuchando distintos comentarios, ojalá sea cuestión de tiempo”, afirmó durante su discurso en el cierre del encuentro de RUNASUR realizado en el Trópico de Cochabamba a dos semanas del verificativo electoral.

La pasada semana analistas advirtieron que Morales promueve el voto nulo para alimentar un discurso que deslegitime al próximo gobierno en busca de que se abra una nueva puerta para intentar retornar al poder. El pasado jueves habló justamente de ello durante un discurso en el Chapare.

“Con cualquier porcentaje que ganen, evidentemente es legal, van a legalizar (al próximo gobierno), pero esta elección para mí está viciada de nulidad. No están pasando (los candidatos) del 20% (en las encuestas). Si no pasa el primero el 25% ¿qué legitimidad tienen? Ninguna legitimidad”, dijo el expresidente.

Este domingo, ante los asistentes al acto de cierre del encuentro de RUNASUR, dijo además que esperaba que el presidente Arce, de quien impulsó su candidatura a la Presidencia en 2020, no lo mate.

“Hermanas y hermanos, quiero decirles, aunque me detengan, ojalá lucho Arce no me mate. Nos hemos salvado, Dios, la madre tierra me salvó y eustedes me han cuidado. Gracias por cuidarme, ustedes me han cuidado”, afirmó.

Desde hace medio año Morales se encuentra autoexiliado en el Trópico de Cochabamba evadiendo una orden de aprehensión por un caso de trata de personas, protegido por un cerco de seguidores, dirigentes cocaleros y extranjeros armados, según ha señalado el Gobierno en distintas oportunidades.

Para el encuentro de RUNASUR ingresaron varios invitados del exterior, pero la Policía Boliviana no puede ingresar para hacer cumplir esa orden de aprehensión.