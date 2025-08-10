Evo quiere tener delegados para “cuidar el voto nulo”, pide a sus seguidores darse la forma para cumplir esa tarea

«Que bueno sería que el TSE, si realmente garantiza las elecciones o la democracia, que nos permita los que somos del voto nulo que nos autorice para cuidar nuestro voto nulo”, afirmó.

Por Pablo Peralta Miranda

Fuente: Visión 360

El expresidente Evo Morales expresó este domingo que quiere delegados para “cuidar el voto nulo” en las elecciones del próximo domingo. El líder de los cocaleros del Chapare pidió a sus seguidores darse la forma para cumplir esa tarea.

«Yo quiero aprovechar esta oportunidad, compañeras, compañeros, cuidar desde las mesas el voto nulo, aunque no tenemos delegado oficial, darnos la forma de cómo cuidar (…). Que bueno sería que el TSE, si realmente garantiza las elecciones o la democracia, que nos permita los que somos del voto nulo que nos autorice para cuidar nuestro voto nulo”, afirmó Morales, en su programa dominical.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El exmandatario sostuvo que el voto nulo “está bordeando el 20%”, cifra que atribuyó a los representantes de “la derecha”, no obstante no detalló quiénes le dijeron eso. Cuestionó las cifras de las encuestas que dan a los candidatos opositores Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga una intención de voto por encima del 20%.

Morales remarcó que supuestamente el voto nulo está aumentando de forma notable, y manifestó que los comicios pueden convertirse en un «revocatorio» a las propias elecciones por el resultado que alcance el voto nulo. «Esto puede convertirse como un revocatorio a las elecciones. El voto nulo ni se imagina cómo va creciendo”, aseguró.

Fuente: Visión 360