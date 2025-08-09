Exdirigente del Conade pregunta al ministro de Gobierno si la Policía aprehenderá a Evo cuando vaya a votar

El expresidente se mantiene refugiado en el Trópico de Cochabamba, rodeado de sus afines que instalaron sistemas de seguridad para evitar que sea aprehendido.

Fuente: ANF

Manuel Morales, activista y exdirigente del Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conande), pidió al ministro de Gobierno, Roberto Ríos, responder si la Policía ejecutará o no las órdenes de aprehensión que existen contra Evo Morales el día de las elecciones, cuando el exmandatario vaya a su recinto electoral a votar.

El exjefe de estado tiene mandamientos de aprehensión emitidos por un juez, ya que no se presentó a declarar en audiencia, y por la Fiscalía de Tarija dentro del caso que investiga su aparente relación con una adolescente de 15 años en 2015.

El activista recordó que existen antecedentes de aprehensiones en los recintos electorales de ciudadanos que eran buscados por la justicia.

“Yo le pregunto al ministro de Gobierno si el día de las elecciones en el Chapare van a dar cumplimiento al mandamiento de apremio que tiene Evo Morales. Si Evo Morales va a poder ir a sufragar a un recinto que tiene la tuición del Órgano Electoral, pero que tiene custodio de la fuerza pública”, cuestionó el exdirigente del Conade.

El expresidente se mantiene refugiado en el Trópico de Cochabamba, rodeado de sus afines que instalaron sistemas de seguridad para evitar que sea aprehendido.

La Policía no pudo ejecutar la orden de aprehensión hasta el momento. El argumento del anterior ministro de Gobierno fue que su captura podría perjudicar el normal desarrollo de las elecciones generales.

