Explota un tanque de oxígeno y deja dos personas heridas

El hecho se registró la tarde de este lunes, por inmediaciones de la avenida 2 de Agosto y octavo anillo, en un taller que arregla aire acondicionado para automóviles.

La explosión de un tanque de oxígeno utilizado para el aire acondicionado en los vehículos dejó a dos personas con graves heridas, según reza un reporte preliminar del caso. Aún se desconoce la identidad de las personas y las circunstancias en las que se registró el hecho.

De acuerdo con la versión de algunos testigos, la explosión fue por inmediaciones de la avenida 2 de Agosto y octavo anillo, donde pasado el mediodía de este lunes se escuchó un estruendoso ruido y segundos después, los vecinos acudieron al lugar para auxiliar a los heridos.

Ambas personas, trabajadores de lo parece ser un taller, fueron socorridos por paramédicos y trasladados hasta una clínica particular.