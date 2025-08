Falso taxista asalta, atropella y fractura la pierna a su pasajero

Fuente: Unitel

Un hombre que se gana la vida como mecánico terminó asaltado y con una fractura en la pierna tras ser atropellado por el supuesto taxista que tenía que llevarlo a su casa.

Todo comenzó el sábado, cuando el mecánico recibió una llamada en la que le pidieron auxilio para la reparación de un motorizado. El hombre se dirigió hasta la avenida Virgen de Luján, donde debía realizar su trabajo.

Su jornada laboral no tuvo sobresaltos. Como concluyó cerca de las 23:00 no había transporte público, por lo que se vio obligado a tomar un supuesto taxi que circulaba por la zona.

El mecánico relata que en el trayecto el taxista le dijo que debía hacer un desvío porque supuestamente la ruta directa estaba bloqueada; sin embargo, cuando se dio cuenta estaban en una zona oscura poco habitada.

”Cuando le pregunté por qué me llevó hasta ahí me respondió que me quede callado, de lo contrario me iba a matar”, contó el mecánico.

Apenas terminó de hablar subieron al supuesto taxi una mujer que tenía un cuchillo entre sus manos y otro hombre que estaba con una pistola.

El mecánico comenzó a ser golpeado brutalmente y al mismo tiempo lo despojaban de su billetera y teléfono. Tras unos minutos, el hombre fue expulsado del vehículo.

No contentos con ello, el delincuente que estaba conduciendo acomodó el vehículo para pasar encima de sus piernas, provocándole una fractura a la altura del muslo.

Asaltado y con una fractura así quedó el mecánico; sin embargo, su viacrucis no había terminado. El hombre buscó ayuda en hospitales públicos; sin embargo, no fue atendido.

El mecánico explica que no tiene muchos recursos, además lo que ganó ese día le fue arrebatado por los delincuentes, por lo que pide ayuda para afrontar la operación que necesita y los medicamentos.