Feria 16 de Julio de El Alto se adelanta para este sábado por las elecciones generales

La tradicional Feria 16 de Julio, que se desarrolla todos los domingos en la ciudad de El Alto, se adelantará de manera excepcional al sábado 16 de agosto a solicitud de los gremiales ante la Alcaldía de la zona.

“A solicitud de la familia gremial y tal cual lo hicimos en las Elecciones Judiciales, la feria de la 16 de Julio se adelantará al sábado 16 de agosto. Los comerciantes podrán vender sus productos hasta las 21:00”, confirmó el secretario municipal de Gestión Institucional de El Alto, Rudy Balladares.

Este domingo 17 de agosto está prohibida la circulación vehicular debido a que se desarrollarán las elecciones generales, en las que la población asistirá a las urnas para elegir a las máximas autoridades del ejecutivo, presidente y vicepresidente y a los integrantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

La Alcaldía de El Alto socializa la medida con los gremiales y la población sobre el cambio de día para que puedan planificar sus compras o ventas sin contratiempos.

Similar medida se asumió para las Elecciones Judiciales de diciembre del año pasado.

La Feria 16 de Julio, instalada en la zona del mismo nombre y conocida como el mercado más grande de Bolivia, se desarrolla normalmente los días jueves y domingo, detallan medios estatales.